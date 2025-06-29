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        Haberler Objektife Takılanlar Burak Deniz, yeni bir ilişkiye başladı - Magazin haberleri

        Burak Deniz, yeni bir ilişkiye başladı

        Oyuncu Burak Deniz ile meslektaşı Yaren Güldiken'in geçtiğimiz ay ilişkiye başladıkları biliniyordu. Deniz ile Güldiken, ilk kez birlikte görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 21:20 Güncelleme: 29.06.2025 - 21:42
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        Tinyhouse âşıkları
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        Burak Deniz'in, Bestemsu Özdemir'den ayrıldıktan gönlünü oyuncu Yaren Güldiken’e kaptırdığı öğrenilmişti.

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Burak Deniz ile Yaren Güldiken, ilk kez görüntülendi.

        Burak Deniz ile Yaren Güldiken, Datça’da Mesudiye köyünde gözlerden uzak bir tinyhouse’ta tatil yapıyor.

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        Burak Deniz ile Yaren Güldiken'e tatilde arkadaşları eşlik ediyor.

        "HAYAT BAZEN AYRI YOLLAR ÇİZİYOR"

        Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir, Ocak 2025'te ayrıldı. Özdemir, biten ilişkinin ardından gazetecilere ayrılık hakkında; "O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim. Saygı çerçevesinde çok güzeldi her şey. Hayat bazen ayrı yollar çiziyor, bizimki de öyle oldu" ifadelerini kullanmıştı.

        Burak Deniz ise Bestemsu Özdemir ile sona eren ilişkisi hakkında; "Yollarımız ayrıldı. Birbirimize sevgimiz, saygımız baki" şeklinde yorum yapmıştı.

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        #burak deniz
        #Bestemsu Özdemir
        #Yarel Güldiken
        #BODRUM
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