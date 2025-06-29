Burak Deniz, yeni bir ilişkiye başladı

"HAYAT BAZEN AYRI YOLLAR ÇİZİYOR"

Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir, Ocak 2025'te ayrıldı. Özdemir, biten ilişkinin ardından gazetecilere ayrılık hakkında; "O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim. Saygı çerçevesinde çok güzeldi her şey. Hayat bazen ayrı yollar çiziyor, bizimki de öyle oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Burak Deniz ise Bestemsu Özdemir ile sona eren ilişkisi hakkında; "Yollarımız ayrıldı. Birbirimize sevgimiz, saygımız baki" şeklinde yorum yapmıştı.