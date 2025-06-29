Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Yıldız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Beşiktaş, forvet transferini tamamlamaya hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Roma ile olarak anlaşma sağladı. Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı.
Öte yandan HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş, oyuncu ile de anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor. Transfer resmen tamamlanmak üzere.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Beşiktaş ve Roma arasında transfer için evrak işleri devam ediyor. Abraham, transfer için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.
MILAN PERFORMANSI
27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.