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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanyol basınından dev övgü: Real Madrid'in pusulası Arda Güler - Futbol Haberleri

        İspanyol basınından dev övgü: Real Madrid'in pusulası Arda Güler

        Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Xabi Alonso'nun İspanyol ekibinin başına geçmesiyle adeta yeniden doğdu. İspanyol basını, Arda'dan övgüyle bahsederken, "Türk oyuncu, takımın pusulası olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 09:56 Güncelleme: 30.06.2025 - 09:56
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        Milli yıldızımız Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun Real Madrid’e katılmasıyla adeta yeniden doğdu.

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        Ancelotti’nin sağ kanatta görevlendirdiği Güler, artık Madrid’in orta sahasında merkezde rol alıyor.

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        Güler’in yeni rolüne taraftarların yanı sıra İspanyol basınından da övgü geldi.

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        İspanyol Marca gazetesi 20 yaşındaki milli oyuncuyu manşetine taşıdı.

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        Gazetede Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu için, “Güler, Xabi Alonso’nun gelişiyle en çok kazananlardan biri oldu. Türk oyuncu, takımın pusulası olarak öne çıkıyor” ifadeleri kullanıldı.

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        Gazete son günlerde Alonso’nun Arda’ya daha fazla süre vermesine değinen haberlerle gündeme geldi.

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