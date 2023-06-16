MODERN OPTİK

Isaac Newton, tüm zamanların en önemli fizikçilerinden birisidir. Aynı zamanda mercekler ve prizmalarla yaptğı ünlü deneyler nedeniyle modern optiğin de kurucusu olarak biliniyor. Ancak Isaac Newton, optik alanındaki çalışmalarını yaklaşık 700 yıl önce yaşayan İbn-i Heysem tarafından esinlenerek yapmıştır.

İbn-i Heysem batı tarafında çok geç tanınsa da artık günümüzde modern optik biliminin babası olarak biliniyor. İlk filozoflar ışığın gözden doğdunu düşünürken İbn-i Heysem ışığın gözden çıkmadığını, aksine geometrik yasalara göre düz çizgiler ile gözün içinde seyehat ettiğini savundu.