Orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı var mı, hangi yasaklar kalktı? Sarı renkli orta riskli iller hangileri

Orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı saati nedir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Korona virüs vaka sayısına göre riskli iller haritasında sarı renkte gösterilen orta riskli iller korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulaması gevşetildi. İşte detaylar...

ORTA RİSKLİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAKLAR NELER?

- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liseler açık.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

İLLERİN RENK KODLARI

MAVİ : Düşük riskli iller

SARI: Orta riskli iller

TURUNCU: Yüksek riskli iller

KIRMIZI: Çok yüksek riskli iller

ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84