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Orta Vadeli Programa göre önümüzdeki yıllarda dolar kuru ne olacak? 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Açıklanan programla 3 yıllık büyüme, enflasyon tahmini ve dolar kuru tahmini belli oldu. Yaşanan bu gelişme, "Orta Vadeli Programa (OVP) göre önümüzdeki yıllarda dolar kuru ne kadar olacak?" Sorusunu gündeme getirdi. İşte önümüzdeki yıllardaki dolar tahmini... Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 23:40 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:40 facebook

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Orta Vadeli Program'ın kapsamı belli oldu. 2024-2026 yıllarını içeren Orta Vadeli Programa (OVP) göre 3 yılda ortalama yıllık yüzde 4.5'lik büyüme beklenirken, 2023 büyüme beklentisi bir önceki programa göre yüzde 5'ten yüzde 4.4'e çekildi. 2024 büyüme hedefi ise yüzde 5.5'ten yüzde 4'e geriledi. OVP'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem TL bazında hem dolar bazında rakamlarda açıklandı. Peki, "Orta Vadeli Programa göre önümüzdeki yıllarda dolar kuru ne olacak?" İşte detaylar...

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ORTA VADELİ PROGRAMA GÖRE ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DOLAR KURU NE OLACAK? 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan verilere göre; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024 için 36.78, 2025 için 43.94, 2026 için ise 47.80 oldu