Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'ı ziyareti sırasında Türkiye'ye tahsis edilen Sevakin Adası'nda çalışmalar sürüyor. Adada öncelikle TSK tarafından askeri üs kurulacak. Üssün tesisi için gerekli etüt çalışmaları yapıldı ve konuşlanması planlanan yer seçildi. TSK'nın adada deniz üssü olarak üslenmekle birlikte kara ve hava unsurlarını da içeren bir üs teşkil etmesi bekleniyor. Adada sabit bir kara unsuru görev yapacak ve rotasyon halinde bu güç deniz ve hava unsurlarıyla desteklenecek.

ÖNCE GÜVENLİK

Yeni Şafak Gazetesi'nden Kıymet Sezer'in haberine göre askeri üssün tesisi ve güvenliğin sağlanmasıyla birlikte Sevakin Adası'nda imar ve restorasyon çalışmaları başlatılacak. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte adanın ticaret limanı özelliğine yeniden kavuşması amaçlanıyor. Sevakin Üssü ile birlikte Türkiye, Akdeniz'den Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na kadar Mısır, BAE, Suudi Arabistan ve İran ekseninde bir denge unsuru haline gelecek.

BARIŞ YOLU

Sömürge coğrafyasında rahatsızlık yaratan bu hamle, Afrika ve Körfez'de doğal bir barış yolu oluşturacak. Bölge halkının huzur ve refahının sağlanmasında bir destek güç haline gelen Türkiye, Sevakin Adası'daki askeri üslenmeyle jeopolitik anlamda çok önemli bir hamle yapıp, üstünlüğü eline geçirmiş olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Libya, Sudan ve Somali ziyaretleri kapsamında Sevakin Adası'na yönelik çalışmaları denetlemişti.

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