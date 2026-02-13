Ortak rapor için haftaya İki toplantı yapılacak

Süreç Komisyonu’nun ortak raporunda sona gelindi. Taslak metin üzerinde ilk değerlendirme yapıldı. Komisyonda bulunan koordinatör isimler şimdiye kadar 5 toplantı gerçekleştirdi. Taslak raporun koordinatör isimlere gönderilmesinin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 üyeyle ayrı ayrı bir araya geldi. Gündemde partilere iletilen "taslak metin" vardı. Kurtulmuş, taslak metne dair görüşleri aldı.

TASLAK RAPORDA UMUT HAKKI YOK

Umut hakkı raporda yer almıyor. Ancak, raporda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasına vurgu yapılıyor. Raporda, demokratikleşme başlığında terörün tam tasfiyesiyle birlikte otomatik olarak kayyum uygulamalarının kaldırılmasına dair öneri yer alıyor. Terör örgütünün silahları, tüm unsurlarıyla bıraktığının tespit ve tescilinin ardından yasal düzenlemelerin hayata geçebileceği belirtiliyor.

TCK VE İNFAZ KANUNUNDA DÜZENLEME

Sürece özel müstakil bir kanun hazırlanması öneriliyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Yasası’nda sürece uygun düzenlemeler yapılması gerektiği belirtiliyor. Raporda genel bir çerçeve sunuluyor.

RAPOR İÇİN 2 TOPLANTININ YAPILMASI BEKLENİYOR

Meclis Başkanlığı, koordinatörlere verilen taslak raporu, komisyon üyesi diğer siyasi parti temsilcilerine de gönderecek. Önümüzdeki hafta rapor için 2 toplantının yapılması bekleniyor.