        Haberler Gündem Politika Ortak rapor için haftaya İki toplantı yapılacak | Son dakika haberleri

        Ortak rapor için haftaya İki toplantı yapılacak

        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Süreç Komisyonun'daki koordinatör isimlerle ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde taslak metin değerlendirildi. Önümüzdeki hafta koordinatör isimlerle ve tüm komisyon üyeleriyle olmak üzere 2 ayrı toplantı yapılması bekleniyor. Peki, raporda hangi vurgular neler yer alacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 13.02.2026 - 17:16 Güncelleme: 13.02.2026 - 17:16
        Ortak rapor için İki toplantı yapılacak
        Süreç Komisyonu’nun ortak raporunda sona gelindi. Taslak metin üzerinde ilk değerlendirme yapıldı. Komisyonda bulunan koordinatör isimler şimdiye kadar 5 toplantı gerçekleştirdi. Taslak raporun koordinatör isimlere gönderilmesinin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 üyeyle ayrı ayrı bir araya geldi. Gündemde partilere iletilen "taslak metin" vardı. Kurtulmuş, taslak metne dair görüşleri aldı.

        TASLAK RAPORDA UMUT HAKKI YOK

        Umut hakkı raporda yer almıyor. Ancak, raporda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasına vurgu yapılıyor. Raporda, demokratikleşme başlığında terörün tam tasfiyesiyle birlikte otomatik olarak kayyum uygulamalarının kaldırılmasına dair öneri yer alıyor. Terör örgütünün silahları, tüm unsurlarıyla bıraktığının tespit ve tescilinin ardından yasal düzenlemelerin hayata geçebileceği belirtiliyor.

        TCK VE İNFAZ KANUNUNDA DÜZENLEME

        Sürece özel müstakil bir kanun hazırlanması öneriliyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Yasası’nda sürece uygun düzenlemeler yapılması gerektiği belirtiliyor. Raporda genel bir çerçeve sunuluyor.

        RAPOR İÇİN 2 TOPLANTININ YAPILMASI BEKLENİYOR

        Meclis Başkanlığı, koordinatörlere verilen taslak raporu, komisyon üyesi diğer siyasi parti temsilcilerine de gönderecek. Önümüzdeki hafta rapor için 2 toplantının yapılması bekleniyor.

        Edinilen bilgiye göre 16 Şubat Pazartesi ya da 17 Şubat Salı günü önce Kurtulmuş koordinatör isimlerle bir araya gelecek. 19 Şubat Perşembe ya da 20 Şubat Cuma günü ise Kurtulmuş, süreç komisyonunun 51 üyesiyle son toplantıyı yapacak. Sonraki aşama ise yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacak. Suriye sahasındaki duruma bağlı olarak düzenlemeler için bahar aylarında çalışmalara başlanması bekleniyor.

        FOTO: AA

