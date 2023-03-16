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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayrı yaşadığı eşinin hamile olduğunu öğrenince ortalığı birbirine kattı!

İstanbul'da gece saatlerinde dehşete düşen anlar yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait minibüsle çok sayıda araca çarpan sürücü uzun süren takip sonuncu kıskıvrak yakalandı. Polise silah da doğrultan sürücünün, ayrı yaşadığı eşinin hamile olduğunu öğrenince yola çıktığı öğrenildi

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DHA
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!

    İstanbul'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait midibüsle çok sayıda araca çarparak ortalığı birbirine katan Erhan Y.'nin (54), ayrı yaşadığı eşinin hamile olduğunu öğrenince yanına gitmek için yola çıktığı belirlendi.
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!

    DHA'da yer alan habere göre olay, Pendik, D-100 Karayolu'nda gece saatlerinde polisin takibi ile başladı. Erhan Y.'nin kullandığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde görevli özel halk midibüsü, Pendik D-100 Karayolu'nda giderken aynı yönde giden araçlara çarptıktan sonra durmayıp yoluna devam etti.
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!

    Araçları hasar alan sürücüler durumu polis ekiplerine haber vererek kaçan otobüsün peşine takıldı. Bir süre sonra bu takibe polis de katıldı. 
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!

    MİDİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESEN POLİS SİLAH DOĞRULTTU

    İhbar üzerine trafik polisleri Erhan Y.'nin kullandığı midibüsü durdurmak için takibe aldı. Trafik polislerinin 'dur' uyarılarına aldırış etmeyen şoför Erhan Y., 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Bu sırada köprüden de geçen özel halk midibüsünün D-100 Karayolu Okmeydanı mevkiinde önü kesildi. Polis ekipleri burada da midibüs şoförüne 'dur' ihtarında bulunsa da midibüs önündeki araçlara da çarparak yoluna tekrar devam etti. Polis ekipleri midibüs şoförünün durması için havaya uyarı ateşi açtı. 
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!

    BAHÇELİEVLER'DE POLİS OTOSUNA ÇARPARAK DURDU

    Polis ekiplerinden kaçan midibüs şoförü Yöndemir, D-100 Karayolu'ndan ayrılarak Behçelievler, Fetih Caddesine doğru girdiği anda ekip aracı tarafından önü kesildi. Midibüs polis otosuna çarparak durdu. Erhan Y., bu sefer de aracın kaplılarını kilitledi ve içeriye kimsenin girmesine izin vermedi. Şüpheli polis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan indirilerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erhan Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından özel halk midibüsü çekici yardımıyla otoparka çekildi.
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!

    KADIN CİNAYETİNİN ÖNÜNE Mİ GEÇİLDİ?

    Olayın ardından konuyla ilgili başlatılan incelemelerde Erhan Y.'nin,  uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin hamile olduğunu öğrenmesi üzerine Bahçelievler'deki eşinin evine gitmeye çalıştığı öğrenildi. Erhan Y.'nin olay esnasında aşırı alkollü olduğu belirtildi. 4 ayrı suçtan da kaydı bulunan Erhan Y.'nin çıkarıldığı mahkemece "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!
  • Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!

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