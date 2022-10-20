Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Metehan Karabacak ise sakız boğazına kaçtıktan sonra nefes almakta zorlandığını belirterek, "Birkaç kere su içmeme rağmen boğazımdaki sakız çıkmadı. Sonra boğazıma kaçtı. Bana Adem arkadaşım Heimlich manevrası yaptıktan sonra sakız boğazımdan çıktı. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Arkadaşını boğulmaktan kurtardığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Yalvaç, "Başka arkadaşlarım, başlarına böyle bir durum gelmesi halinde benim yaptığımı yapabilirler" ifadesini kullandı.

Yalvaç, okulda ilk yardım eğitimi aldığına işaret ederek, "Bu eğitimi, beden eğitimi dersinde okulda görmüştüm. Öğretmenimiz akıllı tahtadan bize bunları göstermişti" diye konuştu.

Kendisinin oyun oynamaya devam ettiğini anlatan Yalvaç, "Metehan'ın bu sırada boğazına şekerli sakız kaçtı. Biraz su içti ama geçmedi. O sırada kendisinin nefes alamadığını gördüm. Sonra Heimlich manevrasını yapıp onu kurtardım" dedi.

"SİTENİN KAMERA KAYITLARINI GÖRDÜĞÜMÜZDE OLAYIN CİDDİYETİNİ FARK ETTİK"

Metehan Karabacak'ın uzman doktor olan babası Volkan Karabacak, Ademin aynı siteden komşuları olduğunu belirterek, "Olayın olduğu gün, çok fark etmemiştik, daha sonra sitenin kamera kayıtlarını gördüğümüzde olayın ciddiyetini fark ettik" diye konuştu.

Görüntülerde Ademin oğluna müdahale yaptığını gördüklerini anlatan Karabacak, şunları söyledi:

"Ben de bir sağlık çalışanıyım ama her zaman ailemizin ve sevdiklerimizin yanında olamıyoruz. Bu bize ilk yardımın önemini gösteriyor. Ademde bu eğitimini okulda almış. Bu eğitimi sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ademin Heimlich manevrası sayesinde oğlumun belki de hayatı kurtuldu. Ademin yaptığı mükemmel bir davranış. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Karabacak, görüntüleri başka doktor arkadaşlarının da gördüğünü ve meslektaşlarının da çok şaşırdığını sözlerine ekledi.

"OĞLUMLA GURUR DUYDUK"

Adem Yalvaç'ın ev hanımı olan annesi Zeynep Yalvaç ise yaşanan olayı komşusundan öğrendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Daha sonra kamera kayıtlarından izledik. Görüntüleri izleyince oğlumla gurur duyduk. Öğretmenlerimizden de Allah razı olsun. Kendisine bu eğitimi vermişler. Başka yerlerde bu tür olayların yaşandığını televizyonlarda izliyorduk ama çocuğun böyle bir müdahalede bulunması ayrıca gurur verici. Bu, ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor."