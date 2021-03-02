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Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaokullar açılacak mı, hangi şehirlerde ve şartlarda açılacak?

Ortaokullar açılacak mı? Sorusu merak ediliyor. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası okulların ne zaman açılacağı da cevap buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların risk durumuna göre açılacağını belirtti. Peki, Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaokullar açılacak mı, hangi şehirlerde ve şartlarda açılacak? İşte detaylar...

Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaokullar açılacak mı, hangi şehirlerde ve şartlarda açılacak?

Ortaokulların ne zaman açılacağı ve hangi illerde açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama Kabine Toplantısı’nın ardından yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak.’ denildi. Düşük ve orta riskli illerde ortaokul 5,6, 7. sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

ORTAOKULLAR AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ‘Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.’ dedi. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

MEB, "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak." dedi.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır..

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

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