Koronavirüs salgınında yeniden normalleşme dönemi devam ediyor. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konu ile ilgili okulların durumu da belli oldu. Öğrenciler, "ortaokul ve liseler ne zaman eğitime başlıyor" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt geldi...



BAKANLIK AÇIKLADI

Tüm okullar 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitimle açılacak!



TÜM OKULLAR ZAMANINDA AÇIKLACAK"

Bilim Kurulumuzun başından beri önerisi okullarımızı en son kapatıp en erken açmak oldu. Bunun mümkün olabildiği her fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Buna rağmen çocuklarımız bir buçuk yıllarını yüz yüze eğitimden, uygulamalı eğitimlerden uzak geçirdi. Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak, bu günler geride kaldı. Artık aşı var.

Aziz Vatandaşlarım, en net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var.

Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız.