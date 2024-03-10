Osayi-Samuel ve Dele-Bashiru'ya milli davet

Nijerya'nın Gana ve Mali ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel ve Hataysporlu Fisayo Dele-Bashiru, Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ beki Osayi-Samuel, bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 3 gol, 4 asiste imza attı.

Hatayspor'un 23 yaşındaki on numarası Dele-Bashiru, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı, 5 de asist yaptı.