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        Haberler Spor Futbol Osayi-Samuel ve Dele-Bashiru'ya milli davet - Futbol Haberleri

        Osayi-Samuel ve Dele-Bashiru'ya milli davet

        Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel ve Hataysporlu Fisayo Dele-Bashiru, Nijerya'nın Gana ve Mali ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 14:16 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:16
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        Osayi-Samuel ve Bashiru'ya milli davet
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        Nijerya'nın Gana ve Mali ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

        Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel ve Hataysporlu Fisayo Dele-Bashiru, Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

        Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ beki Osayi-Samuel, bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 3 gol, 4 asiste imza attı.

        Hatayspor'un 23 yaşındaki on numarası Dele-Bashiru, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı, 5 de asist yaptı.

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