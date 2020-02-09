2020 Oscar gecesi ne zaman? Oscar adayları kimler? sorusu sanatseverlerin gündeminde. Dünyanın en önemli ödüller arasında gösterilen, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ve bu yıl 92. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adayları arasındaki rekabet heyecanı arttırıyor. İşte 92. Oscar adayları ve Oscar gecesi ile ilgili detaylar...

OSCAR GECESİ NE ZAMAN?

Oscar Ödülleri, TSİ 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece yapılacak. Oscar töreni Türkiye'de beIN 1 HD kanalından naklen izlenebilecek. Saat 03.00'da Kırmızı Hali geçidi yapılacak, ardından da ödüller sahiplerini bulacak.

EN İYİ FİLM ADAYLARI - 2020 OSCAR

Ford V Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time… in Hollywood

Parasite

EN İYİ YÖNETMEN - 2020 OSCAR

Bong Joon-ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood

EN İYİ ERKEK OYUNCU - 2020 OSCAR

Antonio Banderas, Pain and Glory

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time… in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes

EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI - 2020 OSCAR

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI - 2020 OSCAR

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Antony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI - 2020 OSCAR

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

EN İYİ UYARLAMA SENARYO ADAYLARI - 2020 OSCAR

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO ADAYLARI - 2020 OSCAR

Knives Out

Marriage Story

1917

Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood

Parasite

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM ADAYLARI - 2020 OSCAR

Corpus Christi

Honeyland

Les Miserables

Pain an Glory

Parasite

YAPIM TASARIMI ADAYLARI - 2020 OSCAR

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood

Parasite

EN İYİ KURGU ADAYLARI - 2020 OSCAR

Ford V Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ ADAYLARI - 2020 OSCAR

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI ADAYLARI - 2020 OSCAR

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time… in Hollywood

EN İYİ SES KURGUSU ADAYLARI - 2020 OSCAR

Ford V Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time… in Hollywood

Star Wars: Rise of Skywalker

EN İYİ SES MİKSAJI ADAYLARI - 2020 OSCAR

Ad Astra

Ford V Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time… in Hollywood

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ ADAYLARI - 2020 OSCAR

Dcera

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ ADAYLARI - 2020 OSCAR

Joker

Little Women

Marriage Stoy

1917

Star Wars: Rise of Skywalker

EN İYİ KISA FİLM ADAYLARI - 2020 OSCAR

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saira

A Sister

EN İYİ BELGESEL FİLM ADAYLARI - 2020 OSCAR

American Factory

The Cave

For Sama

Honeyland

EN İYİ KISA BELGESEL ADAYLARI - 2020 OSCAR

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walkrun Cha-Cha

EN İYİ GÖRSEL EFEKT ADAYLARI - 2020 OSCAR

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King 1917

Star Wars: Rise of Skywalker

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ ADAYLARI - 2020 OSCAR

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ ADAYLARI - 2020 OSCAR

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK ADAYLARI - 2020 OSCAR

I Can't Let You Throw Yourself Away, Toy Story 4

(I'm Gonna) Love Me Again, Rocketman

I'm Standing with You, Breakthrough

Into The Unknown, Frozen II

Stand Up, Harriet