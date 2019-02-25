Oscar gecesinin fotoğrafı

'En İyi Film' dahil 7 dalda Oscar'a aday olan 'Bir Yıldız Doğuyor'un iki starı Lady Gaga ve Bradley Cooper ödül töreninde En İyi Şarkı dalında aday olan 'Shallow' şarkısını seslendirdi.

İkilinin düeti geceye damga vurdu.

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraf ise şarkının sonunda Gaga ile Cooper'ın birbirine baktığı an oldu.

Birçok kişi ikilinin arasındaki kimyaya vurgu yapıp, Bradley Cooper'ın sevgilisi Irina Shayk'ı "Dikkatli ol!" diye uyardı.