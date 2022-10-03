Marlon Brando'nun 1973'te "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aldığı Oscar ödülünü onun adına sahneye çıkıp reddeden ABD yerlisi usta oyuncu Sacheen Littlefeather gelen son dakika bilgilerine göre hayatını kaybetti. Sacheen Littlefeather hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SACHEEN LITTLEFEATHER KİMDİR?

14 Kasım 1946'da Salinas, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Sacheen Littlefeather, 27 Mart 1973 yılında Marlon Brando'nun isteğiyle Oscar töreninde Apaçi kıyafetleriyle sahneye çıkarak kızılderili konusuna ve özellikle de Yaralı Diz Katliamı'na dikkatleri çekmek üzere kısa bir konuşma yapmıştır. Baba filmiyle en iyi oyuncu Oscar'ını kazanan Brando törene gelmemiş, ödülü neden reddettiğini belirten, kızılderililerin karşılaştığı kötü muameleler ve genel olarak ırkçılık hakkında hazırladığı metni okuması için oyuncu arkadaşı Littlefeather'den törene gitmesini istemiştir.