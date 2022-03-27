Oscar ödülleri için Hollywood, Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da yapılacak ödül töreni her sene olduğu gibi bu sene de televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Oscar Ödüllerine aday olan filmler Aday olan filmler 8 Şubat 2022 günü Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan tarafından sinema severlerle pqaylaşılmıştı. Türkiye'de de yayınlanacak Oscar ödül töreninin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. İşte Oscar ödül töreni hakkında merak edilenler...