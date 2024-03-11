Oscar Ödülleri gecesine damga vuran anlar
Bu yıl 96'ncısı düzenlenen Oscar Ödülleri'nde birbirinden renkli anlar hafızalara kazındı. Ryan Goslign'in Ken karakteri olarak şarkı söylemesi, John Cena'nın çıplak bir şekilde sunum yapması, Emma Stone'un yırtılan elbise itirafı gibi birbirinden ilginç anlar Oscar sahnesindeydi
Bu yıl 96'ncısı verilen Oscar Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği Oscar gecesinde ünlü isimlerin kırmızı halı geçidindeki şıklığı ve ardından 'Oppenheimer' filminin 7 dalda Oscar heykelciğine ulaşmasının yanı sıra tören esnasında bazı renkli anlar, 2024 Oscar Ödülleri'nin unutulmazları arasına girdi. İşte Oscar gecesine damga vuranlar...
SAHNEYE ÇIPLAK ÇIKTI
Ünlü isimlerin hepsi şık elbise ve smokinleriyle sahneye çıkarken, John Cena, sıra dışı görünümüyle Oscar gecesinin en çok konuşulan ismi oldu. En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü, üzerinde büyük boy bir zarftan başka bir şey olmadan sundu. John Cena, 1974'teki 46'ncı Oscar Ödülleri töreninde David Niven'in Elizabeth Taylor'ı takdim ettiği sırada çıplak bir adamın sahneye çıktığı anlara bir gönderme olarak çıplak bir şekilde sunum yaptı.
Cena, En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü 'Poor Things' (Zavallılar) filmine takdim etmek üzere sahneye çıkarken, gecenin sunucusu Jimmy Kimmel, 1974'te yaşanan olayı hatırlatarak, "Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çılgınca olmaz mıydı?" diye sordu.
Seyircileri kahkahaya boğan anlarda Cena, zarfı açmak üzere hareket edemediği için üzerine perdeye benzer bir kıyafet giydirildi.
KEN'İ CANLANDIRDI
Gecenin en renkli gösterilerinden biri geçen yıla damgasını vuran 'Barbie' filminde Ken karakterini canlandıran Ryan Gosling'den geldi. Baştan ayağa pembe ve parıltılı taşlarla bezeli kıyafetiyle 'I'm Just Ken' şarkısını seslendiren ünlü oyuncu, bir ara seyircilerin arasına karışarak Emma Stone'a mikrofon uzattı. Gosling'in gösterisi, Marilyn Monroe'nun ikonik 'Diamonds Are A Girl's Best Friend' performansına benzetildi.
ELBİSESİ YIRTILDI
Emma Stone, 'Poor Things' (Zavallılar) filmindeki rolüyle ikinci kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. Ödülünü almak üzere sahneye çıktığında şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşması esnasında elbisesinin yırtıldığını söyleyen ünlü oyuncu, kıyafetinin Ryan Gosling'in 'I'm Just Ken' şarkısını söylediği esnada yırtıldığını düşündüğünü söyledi. "Ryan'a ve yaptıklarına o kadar hayran kaldım ki bu gösteri aklımı başımdan aldı. O sırada bazı şeyler oldu" dedikten sonra, arkasını döndüğünde kimsenin bakmamasını istedi.
'BARBENHEIMER' ATIŞMASI
Gecenin en çok güldüren anlarından biri, Emily Blunt ve Ryan Gosling'in sahneye çıktıklarında, bu fırsatı 'Barbenheimer' ile ilgili birbirleriyle dalga geçme anına dönüştürmeleriydi. Geçen yıla damgasını vuran iki yapım olan 'Barbie' ve 'Oppenheimer' filmlerinin aynı zamanda vizyona girmesi ve her ikisinin de yüksek izlenme başarısı elde etmesinden dolayı 'Barbenheimer' fenomeni olarak adlandırılmasına gönderme yapan ikili, seyirciyi kahkahalara boğdu.
Oppenheimer yıldızı Blunt, Barbie'de Ken'i canlandıran Gosling'e "Şey, biraz buz gibi bir merhaba" dedi. Gosling, "Hiç de değil. Barbenheimer rekabetini sonunda geride bırakabildiğimiz için mutluyum" diye yanıt verdi. Blunt, Oppenheimer'ın tüm ödülleri süpürmesine gönderme yaparak "Bu ödül sezonunda çok da rakibimiz yoktu" derken, Gosling "Sanırım neden Barbenheimer adını verdiklerini ve Oppenbarbie demediklerini anladım. Siz bu işin arkasından geldiniz, çünkü bütün yaz boyunca Barbie'nin arkasından geldiniz" diye esprili bir yanıt verdi.
AĞLAYARAK KONUŞTU
Da'Vine Joy Randolph, Oscar gecesinin en duygusal konuşmasına imza attı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde ödülünü almak üzere sahneye çıkan oyuncu, ağlayarak yaptığı konuşmasında "Yoluma çıkan ve benim için orada olan herkese teşekkür ederim" dedikten sonra kendisini harekete geçmeye ittiği için annesine de ayrıca teşekkür etti. Randolph'un "Hep farklı biri olmayı dilemiştim oysa şimdi sadece kendim olmaya ihtiyacım olduğunu anladım" sözleri ayakta alkışlandı.
35 YIL SONRA AYNI SAHNEDE
'Beterböcek' filmlerinin gösterime girmesinden 35 yıl sonra Michael Keaton ve Catherine O'Hara, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ve En İyi Makyaj ve Saç Şekillendirme ödüllerini sunmak için sahnede ilk kez bir araya geldi. Her iki ödül için de 'Poor Things' (Zavallılar) filmi ekibini takdim ettiler.
'İKİZLER' BİR ARADA
Gecenin bir başka 'yıllar sonra buluşma' anı Arnold Schwarzenegger ve Danny DeVito'dan geldi. 30 yıl sonra aynı sahnede buluşan ikili, esprili bir konuşmaya imza attı. DeVito "Şuraya bak, çok güzel. Herkes çok hoş. Arnold ve ben birlikte sunuyoruz, bunun apaçık bir nedeni var" dedikten sonra Schwarzenegger, "İkimiz Batman'i öldürmeyi denedik" sözleriyle 1997 yapımı Batman & Robin'deki Bay Freeze rolüne ve 1992 yapımı Batman Returns filmindeki DeVito'nun Penguin rolüne atıfta bulundu. Schwarzenegger ve DeVito 1988 yapımı ünlü 'İkizler' filminde birlikte rol almıştı.
HER BİR AĞIZDAN ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI
John Lennon ve Yoko Ono'nun oğlu Sean Ono Lennon, 'Savaş Bitti!' (War Is Over!) filmiyle En İyi Kısa Animasyon Film ödülünü alırken, sahnede annesi Yoko Ono'ya seslendi. Yıldızlarla dolu salondan annesinin Anneler Günü'nü kutlamasına yardımcı olmalarını istedi. İngiltere'de dünyanın pek çok ülkesinden farklı olarak mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü kutlanırke, Sean Ono Lennon, "Annem bu şubat ayında 91 yaşına girdi. Bugün Birleşik Krallık'ta Anneler Günü, o yüzden herkes lütfen 'Anneler Günün kutlu olsun Yoko' diyebilir mi" diye seslendi ve seyirciler hep bir ağızdan 'Anneler Günün kutlu olsun Yoko' diye bağırdı.