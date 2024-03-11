Oscar Ödülleri gecesine damga vuran anlar

'BARBENHEIMER' ATIŞMASI

Gecenin en çok güldüren anlarından biri, Emily Blunt ve Ryan Gosling'in sahneye çıktıklarında, bu fırsatı 'Barbenheimer' ile ilgili birbirleriyle dalga geçme anına dönüştürmeleriydi. Geçen yıla damgasını vuran iki yapım olan 'Barbie' ve 'Oppenheimer' filmlerinin aynı zamanda vizyona girmesi ve her ikisinin de yüksek izlenme başarısı elde etmesinden dolayı 'Barbenheimer' fenomeni olarak adlandırılmasına gönderme yapan ikili, seyirciyi kahkahalara boğdu.

Oppenheimer yıldızı Blunt, Barbie'de Ken'i canlandıran Gosling'e "Şey, biraz buz gibi bir merhaba" dedi. Gosling, "Hiç de değil. Barbenheimer rekabetini sonunda geride bırakabildiğimiz için mutluyum" diye yanıt verdi. Blunt, Oppenheimer'ın tüm ödülleri süpürmesine gönderme yaparak "Bu ödül sezonunda çok da rakibimiz yoktu" derken, Gosling "Sanırım neden Barbenheimer adını verdiklerini ve Oppenbarbie demediklerini anladım. Siz bu işin arkasından geldiniz, çünkü bütün yaz boyunca Barbie'nin arkasından geldiniz" diye esprili bir yanıt verdi.