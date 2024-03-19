Oscar ödüllü yazar David Seidler hayatını kaybetti

Yönetmenliğini Tom Hooper'ın yaptığı, başrollerinde; Colin Firth, Geoffrey Rush ve Helena Bonham Carter'ın yer aldığı 'Zoraki Kral' filminin senaryosuyla Oscar kazanan ünlü yazar David Seidler, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Jeff Aghassi'nin verdiği bilgiye göre; İngiliz yazar, cumartesi günü Yeni Zelanda'da balık avlama gezisi sırasında hayatını kaybetti. Aghassi; "David, dünyada en çok sevdiği yerde, Yeni Zelanda'da, ona en büyük huzuru veren şeyi, balıkçılık yapıyordu" dedi.