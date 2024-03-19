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        Haberler Dünyadan Oscar ödüllü yazar David Seidler hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Oscar ödüllü yazar David Seidler hayatını kaybetti

        'Zoraki Kral' filmiyle Oscar kazanan yazar David Seidler, balık tutarken 86 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:59
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        Oscar ödüllü yazar hayatını kaybetti
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        Yönetmenliğini Tom Hooper'ın yaptığı, başrollerinde; Colin Firth, Geoffrey Rush ve Helena Bonham Carter'ın yer aldığı 'Zoraki Kral' filminin senaryosuyla Oscar kazanan ünlü yazar David Seidler, 86 yaşında hayatını kaybetti.

        Menajeri Jeff Aghassi'nin verdiği bilgiye göre; İngiliz yazar, cumartesi günü Yeni Zelanda'da balık avlama gezisi sırasında hayatını kaybetti. Aghassi; "David, dünyada en çok sevdiği yerde, Yeni Zelanda'da, ona en büyük huzuru veren şeyi, balıkçılık yapıyordu" dedi.

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