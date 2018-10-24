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Cannes'da Altın Palmiye için yarışması, farklı ülkelerden eleştirmenlerin filme çok yüksek notlar vermesi ve ABD'de 30 Ocak'ta gösterime girecek olması kuşkusuz önemli avantajlar... Tüm bunlar “Ahlat Ağacı”nı en iddialı ilk 25 film arasına hemen sokuyor. Ama tahmin yapanların çoğu “Ahlat Ağacı”nı en şanslı 10 ya da 15 film arasına pek almıyor.