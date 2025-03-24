OSD'nin Başkanlığı'na yeniden Cengiz Eroldu seçildi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 50’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. OSD’nin yeni döneminde Başkanlık görevine Cengiz Eroldu yeniden seçilirken, Başkan Vekili Süer İsmail Sülün, Başkan Yardımcıları Güven Özyurt ve Erdoğan Şahin, Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan oldu.

Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise Osman Tunç Doğan, Yavuz Barbaros Yıldırım, Okan Baş, Mehmet Şermet, İbrahim Aykut Özüner, Jan Ptacek, Fatma Evren Güzel ve Ahmet Canbeyli olarak belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat’ın da katıldığı Genel Kurul’da EY Türkiye’nin “Trump 2.0 Politikaları, Uluslararası Vergilendirme ve Ticarete Etkileri” isimli bir oturum da gerçekleştirildi.

OSD’nin mevcutta 13 üyesi ve 17 üretim tesisiyle, 2,2 milyon adetlik bir üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, "50 yılda 33 milyon araç ürettik, 20 milyon da araç ihraç ettik. Bunlar tabi Türk ekonomisinin büyümesine paralel otomotiv sanayisinin de büyüdüğünün göstergeleri. 2024 yılında, bir üyemizin yaptığı kapasite artışıyla toplam kapasite 2 milyondan 2,2 milyon adede çıktı. Türkiye’de kararı alınmış yatırımlar ve kararı alınacak diğer yatırımlar dikkate alındığında Türkiye’de 2,8 milyon, 3 milyona kadar yaklaşan çok ciddi bir otomotiv ölçeğine kavuşmuş olacağız” dedi.

HEDEF 50 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Türkiye otomotiv sanayisinin 2024 yılını 37 milyar dolarlık ihracatla kapattığını vurgulayan Cengiz Eroldu, “İhracatı adet bazında geçen seneye paralel bir şekilde kapattık fakat ihracatımızın tutarı Türkiye’de bir rekor oldu. Otomotiv sanayi açısından 37,2 milyar dolarlık bir toplam ihracat rakamıyla yılı kapattık. Bu sene de 39 milyar dolar, 40 milyar dolar seviyelerine ulaşmayı öngörüyoruz. İhracatta lider sanayi kolu olma konumumuzu da devam ettiriyoruz. Burada da hedefimiz 50 milyar dolara ulaşmak. Bunu başardığımızda da Türkiye ekonomisine olan katkımızı daha da artıracağız" diye konuştu.

Olağan Genel Kurul’da ayrıca, 1990’lı yıllardan bu yana düzenlenen ve geleneksel hale gelen OSD Başarı Ödülleri’nin sahipleri açıklandı.