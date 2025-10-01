Osimhen'den Liverpool'a tarihi gol!

"BİRÇOK İNSAN KAZANACAĞIMIZA İNANMIYORDU"

Tarihi maçın ardından açıklamalarda bulunan Osimhen, "Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç. Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık" dedi.