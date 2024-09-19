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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'i Zlatan bile ikna edemedi - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'i Zlatan bile ikna edemedi

        Milan, Osimhen için Zlatan Ibrahimovic'i devreye soktu ama Nijeryalı golcü tercihini Galatasaray'dan yana kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 09:58 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:58
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        İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan, Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen için devreye girdi ama yeterli olmadı.

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        Milan'ın Zlatan Ibrahimovic'i devreye soktuğu fakat Nijeryalı golcünün Galatasaray'ı tercih ettiği bildirildi.

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        Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Arsenal, PSG ve Chelsea, Osimhen için bir hamleyle yoğun bir şekilde bağlantılıydı. Suudi Arabistan kulübü Al Ahli yıldız forvetle ciddi şekilde ilgileniyordu, ancak transferi bitiremedi. AC Milan Osimhen'i ikna etmeye çalıştı.

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        Şu anda Milan'da kıdemli danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic, onu kiralık olarak ikna etmek için Napoli ve Osimhen ile görüştü, ancak anlaşma yürümedi. 25 yaşındaki Nijeryalı golcü, Milan yerine Galatasaray'ı tercih etti.

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        Geçtiğimiz hafta ilk maçına çıkan Osimhen, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğunu korumak isteyen Sarı-Kınmızılı takımda önemli bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

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