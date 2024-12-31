Osimhen'in gözü kulağı transfere kapalı!
Galatasaray'ın yazın kiraladığı Victor Osimhen kendisine gelen tekliflere tüm kapıları kapattı!
Cimbom'un dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen gözünü kulağını transfere kapattı...
Sarı-kırmızılıların Napoli'den transferin son günlerinde renklerine bağladığı Nijeryalı futbolcu Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor.
Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 16 gole doğrudan etki eden Osimhen devlerin de radarına yeniden girdi.
Juventus, PSG ve Manchester United başta olmak üzere birçok kulübün ilgisini çeken Nijeryalı kendisine hiçbir teklifin iletilmemesini istedi.
Bir süre önce menajeriyle yollarını ayıran Osimhen Galatasaraylı yetkililere Türkiye'de çok mutlu olduğunu bir kez daha ifade etti.
Napoli kulübünün yetkilileriyle de görüşme gerçekleştiren Nijeryalı futbolcu sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını dile getirdi.
Geçen günlerde Manchester United'ın teklif yaptığı Osimhen bu teklifi de kibarca geri çevirdi.
Galatasaray'ın yaz aylarında 65 milyon Euro'luk bedel ile transfer edebileceği 26 yaşındaki golcü için çalışmalar da başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpte Sportif AŞ Başkan Vekilleri ve bizzat Başkan Dursun Aydın Özbek Osimhen transferi için kolları sıvadı.
Uzak Doğu'ya açılmayı düşünen sarı-kırmızılılar özellikle Çin Halk Cumhuriyeti firmalarıyla sponsorluk için görüşmeler yürütüyor.
Osimhen'in de Galatasaray'da kalmaya yeşil ışık yakmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar hem bonservis hem de yıllık ücret için sponsorluk görüşmeleri yürütüyor.
Türkiye'de yatırıma hazırlanan biri otomotiv bir diğeri telekomünikasyon firması olmak üzere iki firma ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.