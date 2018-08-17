Oskarshamns AIK - Kristianstads FF maçı rakamları

Oskarshamns AIK ve Kristianstads FF, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 32 puanlı Oskarshamns AIK 4. sırada bulunuyor, Kristianstads FF 17 puana sahip ve 13. sırada. Oskarshamns AIK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Kristianstads FF son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 357 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oskarshamns AIK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Kristianstads FF sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Oskarshamns AIK son hafta oynanan IK Oddevold maçında 1-1 berabere kaldı.

Kristianstads FF ise Qviding maçında 5-2 kazandı.

Oskarshamns AIK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Oskarshamns AIK, kendi sahasında 17 gol attı, 10 gol yedi.

Kristianstads FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Kristianstads FF, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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