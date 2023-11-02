İstanbul'da hava kirliliği her geçen gün artıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafiğin yoğunlaşmasıyla birlikte yüzde 30 daha fazla fosil yakıt tüketiliyor.

DHA'da yer alan habere göre buna bağlı olarak da hava kirliliği artıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kuzu ise trafik ve hava kirliliği ilişkisine değinerek köprü bağlantılarının olduğu Beşiktaş ve Mecidiyeköy'e dikkat çekti.

İstanbul'da trafiğin hava kirliliğine etkilerine ilçe ilçe değinen ve Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Şirinevler'e dikkat çeken İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Kuzu, "İstanbul'da hava kirliliği için şunu söyleyebiliriz; özellikle trafik kaynaklı, evsel kaynaklı, sanayi kaynaklı olmak üzere farklı profiller mevcut. Trafiğin en fazla olduğu noktalarda, O1 ve O2 yollarının kenarlarında bulunan hava kalitesi ölçüm istasyonlarında hava kirliliğinin biraz daha yoğun olduğunu görebiliyoruz. Sonuçlar bize özellikle partikül madde, azot oksit bazında kirliliği biraz daha fazla olduğunu gösteriyor. İlçeler bazında da şunu söyleyebiliriz; özellikle köprü bağlantılarının olduğu yerler Beşiktaş, Mecidiyeköy gibi yerlerde fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde yine trafiğin yoğun olduğu Şirinevler'in de hava kalitesinin biraz daha kötü olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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"KARBONMONOKSİT ANLAMINDA BİR SIKINTI YOK"

Prof. Dr. Levent Kuzu, "Biz özellikle trafik kaynaklı bakıyorsak eğer partikül maddeye ve azot oksitlere biraz daha odaklanırız. Bunun haricinde karbonmonoksit de var. Fakat şu an benim incelediğim kadarıyla karbonmonoksit anlamında bir sıkıntı gözükmüyor. Fakat partikül madde ve azot oksitler egzoz emisyonlarına büyük oranda havaya katkı sağladığı için bunlara değinmek gerekiyor. Bu sadece İstanbul özelinde değil. Londra gibi çeşitli büyük metropollerde aynı problemlerle karşılaşıyoruz. Zaten biz yönetmelik standartları olarak Avrupa Birliği ile aynı limit değerlere sahibiz. Oradaki araştırmacı arkadaşlarla karşılaştırdığımız zaman da benzer durumda olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.