Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Osman Aşkın Bak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Osman Aşkın Bak hangi görevlerde bulundu?
ABONE OL

Osman Aşkın Bak kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Osman Aşkın Bak'ın hayatı ve biyografisi gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ni bitiren Bak, yüksek lisansını İngiltere'de doktorasını ise İstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yapan Bak, 65. Hükûmette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptı. İşte Osman Aşkın Bak'ın biyografisi, yaşı, kariyeri ve mesleği hakkında merak edilenler...

Osman Aşkın Bak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Osman Aşkın Bak hangi görevlerde bulundu?
HABERTURK.COM

Osman Aşkın Bak'ın biyografisi, yaşı, kariyeri ve mesleği merak konusu oldu. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Osman Aşkın Bak 1966 yılında dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi mezunu olan Bak, yüksek lisansını İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yaptı. stanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını tamamlayan Bak; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 65. Hükûmette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev alan Osman Aşkın Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır. İşte Osman Aşkın Bak'ın hayatı ve biyografisi...

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

11 Ekim 1966 doğan Osman Aşkın Bak, Türk makine mühendisi ve siyasetçidir.

Aslen Rize'nin Pazar ilçesinin Derinsu köyünden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ni bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevleri ile federasyonlarda Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurul Üyeliği, Genel Kurul Delegeliği ve Başkanlık görevlerinde bulundu. 24. Dönemde İstanbul, 25, 26 ve 27. Dönemde Rize Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. 65. Hükûmette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Yerlikaya hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM Ali Yerlikaya kimdir?
Son dakika haberler: Prof. Dr. Zafer Toprak hayatını kaybetti!
GÜNDEM Prof. Dr. Zafer Toprak hayatını kaybetti!
Mustafa Şentop kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mustafa Şentop hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM Mustafa Şentop'un hayatı ve biyografisi
Fuat Oktay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fuat Oktay hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM Fuat Oktay'ın hayatı ve biyografisi
Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Orgeneral Yaşar Güler hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM Yaşar Güler kimdir?
Hayri Baraçlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hayri Baraçlı hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM Hayri Baraçlı'nın hayatı ve biyografisi
Gaziantep'te siber dolandırıcılık! 124 kişiden tam 12 milyon TL! - Güncel haberler
GÜNDEM Siber dolandırıcılık! Tam 12 milyon TL!
Mehmet Fatih Kacır kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mehmet Fatih Kacır hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM Mehmet Fatih Kacır'ın hayatı ve biyografisi
Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM Mehmet Şimşek kimdir?
Ankara’da sağanak! Caddeleri fareler bastı
GÜNDEM Ankara’da sağanak! Caddeleri fareler bastı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.