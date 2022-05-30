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Osman Cavcı: Oyunculuk orada bulaşmış!

Oyuncu ve senarist Osman Cavcı, öğrencisi olduğu Türkan Şoray İlkokulu'nun açılışında usta sanatçı ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı

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  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    'Hababam Sınıfı Güle Güle', 'Yoksul', 'Muhsin Bey' ve 'Zampara Seyfettin' gibi filmlerde canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan Osman Cavcı (60), sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Yıllar öncesini yad eden Cavcı, öğrencisi olduğu Türkan Şoray İlkokulu'nun açılışında usta oyuncu ile aynı karede yer aldığı fotoğrafını yayınladı. Osman Cavcı, gönderisine "Türkan Şoray İlkokulu'nun açılışı... Ben tam önündeyim. Oyunculuk bulaştırıyor." ifadelerini not düştü. Usta oyuncunun paylaşımı, kısa sürede hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Mazhar Alanson
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Mazhar Alanson
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Füsun Önal
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Füsun Önal
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Yasemin Sakallıoğlu
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Yasemin Sakallıoğlu
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Esra Dermancıoğlu
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Esra Dermancıoğlu
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Kemal Uçar
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Kemal Uçar
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Işıl Yücesoy
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Işıl Yücesoy
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Ayşe Kökçü
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Ayşe Kökçü
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Sevcan Orhan
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Sevcan Orhan
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Alina Boz
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Alina Boz
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Demet Akalın
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Demet Akalın
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Teoman
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Teoman
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Murat Yıldırım
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Murat Yıldırım
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Nusret
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Nusret
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Burcu Biricik
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Burcu Biricik
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Hilal Özdemir
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Hilal Özdemir
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Türkan Şoray
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Türkan Şoray
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Tarkan
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Tarkan
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Nilgün Belgün
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Nilgün Belgün
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Boran Kuzum
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Boran Kuzum
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Berdan Mardini 
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Berdan Mardini 
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Müge Anlı
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Müge Anlı
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Aydilge
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Aydilge
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Ege
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Ege
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Mabel Matiz
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Mabel Matiz
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Onur Buldu
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Onur Buldu
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Cüneyt Arkın
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Cüneyt Arkın
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Fazıl Say
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Fazıl Say
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Berfu Yenenler
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Berfu Yenenler
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Dilan Çiçek Deniz
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Dilan Çiçek Deniz
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Aslı İnandık
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Aslı İnandık
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Deniz Pulaş
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Deniz Pulaş
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Bülent Şakrak
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Bülent Şakrak
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Rıza Kocaoğlu
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Rıza Kocaoğlu
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Serdar Ortaç
  • Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin haberleri

    Serdar Ortaç

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