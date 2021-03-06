Şehit Erbaş Paşa'dan unutulmaz iki olay! 0:00 / 0:00

DHA

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde, Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın 10 silah arkadaşıyla birlikte şehit olması, Türkiye'yi yasa boğdu.

Elazığ'da görev yaptığı 4 yıl boyunca halkla kurduğu samimi ilişkiler ile anılan Korgeneral Erbaş'ın şehit olması, kentte ayrıca büyük üzüntüye neden oldu. Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olmasının ülke için büyük kayıp olduğunu belirten Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Veysel Doğan, üzüntü içinde olduklarını dile getirdi.

Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Veysel Doğan.

"KARARGAHTA SİZE YER BOŞALTAYIM" DEMİŞ

DHA'da yer alan habere göre Korgeneral Osman Erbaş´ı anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini kaydeden Veysel Doğan, "Osman paşam 2017 yılında Elazığ'a geldiği zaman randevu talebinde bulunduk. Öyle tanışmış olduk. Bizi çok mükemmel karşıladı. Çok anlamlı hikayelerimiz oldu. Elazığ depremi olduğu zaman tek tek şehit aileleriyle ilgilendi. Bunun yanı sıra şehit ailelerine farklı gözle bakıyordu. En ufak talebimiz olduğu zaman bize bir telefon kadar yakındı. İş yerimde şehitlik köşesi yaptım. Yerimizi görmek istedi. Ziyareti 2 saat sürmüştü.

"ÇOK CANDAN BİR İNSANDI"

Çok candan bir insan. Devletçi, milliyetçi bir insan. Bugün böyle bir haberle karşılaşmamız bizi çok derinden üzdü. Bizi ziyarete geldiğinde isminin yazılı olduğu saat hediye etmişti. Dernek olarak bir gün yer sıkıntımız olmuştu. Osman Paşa'ya yer bulamadığımızı söyledik. Öyle samimi ve sıcak davrandı ki bize, 'Oğlum, yer bulamadıysanız gelin, karargahta size bir yer boşaltayım; toplantınızı, her şeyinizi burada yaparsınız' dedi. İnsan Osman Erbaş'tan söz edince konuşmaları bile düğümleniyor. Allah gani gani rahmet etsin. Osman paşanın bize hakları çoktu. Haklarını bize helal etmiştir umarım. Biz kendisinden razıyız. Allah da ondan razı olsun" diye konuştu.

Şehit oğlu Ramazan Gür.

"HALI SAHADA FAUL YAPTIM, PARMAĞI İNCİNDİ"

Şehit oğlu Ramazan Gür de Korgeneral Erbaş ile halı sahada futbol oynadıkları anları anlattı. Gür, "Bir gün halı sahada futbol oynarken, kendisine faul yaptım. Parmaklarında bir incinme olmuştu. Ne zaman beni görse, 'Şehit çocuğusun, evladımsın ama parmağımı kırdın' diye takılırdı. Millet insanı, milletin içinde olan ve kendisini hiçbir zaman mülki amir olarak görmeyen bir büyüğümüzdü" dedi.

"VATANSEVERLİĞİNİ AŞILIYORDU"

Diyarbakır'da, 2017´de amcası Kıvanç Doğan´ı şehit veren Osman Aşkın Doğan ise Korgeneral Osman Erbaş ile birkaç kez görüşme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Askeri personel olmak için müracaat ettiğimde çok yardımcı olmuştu. Vatanseverliğini bize de aşılamaya çalışıyordu. Üzüntülüyüm" diye konuştu.

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Elazığ Anadolu Şehit Aileleri Onursal Başkanı Mehmet Nuri Öz de, "Osman Erbaş paşamızın ülke için büyük kayıp olduğuna inanıyorum. Kendisine ricamız olduğu zaman kırmadılar. Bütün şehitlerimize Allah´tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Nur içinde yatsınlar" dedi.