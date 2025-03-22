Osman Sınav'a veda günü

Kanser tedavisi gören Osman Sınav, 20 Mart'ta hayata veda etti. Birçok sinema filmi ve TV dizisine imza atan Sınav, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yusuf Ömer Sınav, konuşmasında duygularını şöyle dile getirdi; "Ben çok iyi hazırlanamadım kusura bakmayın. Buraya gelen ve gelemeyen herkese teşekkür ederim. Babam çok özel bir adamdı. Sadece filmleriyle değil hayata bakışı ve insanlara verdiği değerle... İnsanlara baba gibi dokundu. Asistanları oyuncuları ailemize katıldı. Biz aile değil, onun etrafında büyüyen bir topluluk olduk. Ben sevgisini hep derin şekilde hissettim. Sessizliği çok konuşurdu babamın. Babamın yalnızlığı tanıdığını, onurla taşıdığını gördüm. Başardıklarını kolayca başarmadı. Yeri geldi bizden feragat etti. Ama onun sevgisini, elini üzerimizde hep hissettik. Babam ben doğduğum zaman “artık yalnız değilim” demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bak baba biz buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum."

Kenan İmirzalıoğlu ise şöyle konuştu; "Sık sık görüşüyorduk. Bazen evden alıp çıkarıyordum. Tam böyle iyi hissettiği bir zaman, bundan haftalarca önce yemeğe çıkarmıştım onu... Evin dışına, bayağı bir uzağa gitmiştik. Keyif yapmıştık, çok güzeldi. Benim bu sektörde ustam diyeceğim tek kişidir. Bana bu mesleği öğreten, bana bu işin, setin ahlakını terbiyesini, ilkelerini öğreten kişidir... İyi ki onun tedrisatından geçmişim. Onun verdiği bilgilerle, onun verdiği öğütlerle bunca yıl eğer ki sağlıklı bir şekilde yürüyebildiysem Osman Sınav'ın desteğinin, öngörüsünün bunda çok büyük etkisi vardır. Eksikliği, yokluğu her zaman çok büyük olacak. Yeri de dolabilir mi, pek zannetmiyorum."

Osman Sınav'ın cenazesi, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını takiben Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

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Kariyeri boyunca birçok unutulmaz yapıma imza atan Osman Sınav; özellikle 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Süper Baba', 'Kurtlar Vadisi', 'Sakarya Fırat' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanındı.

1956'da Burdur'da doğan Osman Sınav, 1975'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünü bitirdi. Tekstil tasarımıyla da ilgilenen Osman Sınav, 1977'de aynı okulun Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı Bölümü'ne kaydoldu. Osman Sınav, ayrıca aynı okulun sinema televizyon enstitüsünde de eğitim görerek 1979'da mezun oldu.