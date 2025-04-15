Osmaneli'nde "Avcı Bayramı" etkinlikleri

Bilecik'in Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen "Avcı Bayramı" etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında, avcılık kültürünün korunması ve doğayla uyum içerisinde sürdürülen faaliyetlerin önemi bir kez daha vurgulandı.

Programa, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ve çok sayıda davetli katıldı. Misafirler, Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nün göstermiş olduğu misafirperverlik için teşekkürlerini ilettiler.