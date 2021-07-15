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Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? 2021 Bayramda Avrasya Tüneli bedava mı?

Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli bayram tatilinde yollara çıkacak sürücüler tarafından araştırılıyor. Boğaz'da köprü trafiğine girmeden kıta değiştirme imkanı sunan Avrasya Tüneli ile feribot sırası beklemeden İzmit Körfezi'ni geçmeyi sağlayan Osmangazi Köprüsü'nün ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Avrasya Tüneli bayramda bedava mı?

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? 2021 Bayramda Avrasya Tüneli bedava mı?

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? sorusu İzmit Körfezi'nden feribot sırası beklemeden geçiş imkanı sağladığı için araştırılıyor. 9 günlük kurban bayram tatilinde özellikle İstanbul'dan yoğun şekilde şehir dışına çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden oluyor. Pek çok sürücü Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeyi düşünüyor. İşte Osmangazi Köprüsü ve Avrasya tünelinin ücret tarifesi...

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.

Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2021?

1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir.
NOT:
- Fiyatlara %8 KDV dahildir.
- Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2021

Araç Tipi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü /Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü Osmangazi Köprüsü
Otomobil 13,25 TL 27,5 TL 147,5 TL
Hafif Ticari Araç 17 TL 36,5 TL 236 TL
3 Akslı Her Türlü Araçlar 37 TL 67,5 TL 280,00 TL
4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar 58,75 TL 171.5 TL 371,5 TL
6 ve Yukarı Akslı Araçlar 97,76 TL 213,5 TL 468,5 TL
Motosikletler 5,25 TL 19,9 TL 103 TL
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