NİLÜFER VE OSMANGAZİ'NİN BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!

Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Bursa Osmangazi'nin Belediye Başkanı yüzde 46.32 oy oranı ile CHP adayı Erkan Aydın oldu, Nilüfer'in ise Belediye Başkanı yüzde 59.67 oy oranı ile CHP adayı Şadi Özdemir oldu.

Bursa'da açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, iki ismin Belediye Başkanlığı da resmileşmiş olacak.

OSMANGAZİ SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

NİLÜFER SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ