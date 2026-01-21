Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Osmaniye'de durdurulan TIR'da 1 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

        Osmaniye'de durdurulan TIR'da 1 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

        Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan bir TIR'ın dorsesinde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 milyon 600 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:30
        1 milyon TL'lik makaron ele geçirildi
        Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Türk lirası olan 1 milyon 600 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

        SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ TAKİBE ALINDI

        İHA'nın haberine göre; Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Adana'dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan bir aracı takibe aldı. Kaçak sigara taşındığı yönündeki bilgi doğrultusunda izlenen araç, Osmaniye Merkez ilçesi Arslanlı Yol Kontrol Noktası'nda durduruldu.

        1 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

        TIR'ın dorse kısmında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Türk lirası olan 1 milyon 600 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

        ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

        Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada

        Nevşehit'in Avanos ilçesinde köpek dövüştürdüğü tespit edilen 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin, jandarmanın dronunu görünce, araçlarıyla kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.    

