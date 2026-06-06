Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 tutuklama
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı
Giriş: 06 Haziran 2026 - 04:36 Güncelleme:
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal ederek sattığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen 11 adrese yapılan operasyonda 122 uyuşturucu hap, 33,76 gram sentetik uyuşturucu ile 0,54 gram eroin ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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