        Osmaniye'de yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Yük treni otomobile çarptı: 4 yaralı

        Osmaniye'de hemzemin geçitten geçerken yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 22:56 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:56
        Salim F. idaresindeki otomobile, Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi yakınlarındaki hemzemin geçitte Osmaniye'den Gaziantep istikametine giden yük treni çarptı.

        Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışarak yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

