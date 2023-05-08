Osmaniye'ye 12'nci Komando Tugay Komutanlığı kuruldu

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'ye, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı kuruldu. Vali Erdinç Yılmaz, yeni kurulan komutanlığa ziyarette bulundu.

Vali Yılmaz, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar'ı ziyaret edip, görevinde başarılar diledi. Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmaniye 12'nci Komando Tugay Komutanlığı'nın kurulmasını sağlayan devletimize minnettarız. Osmaniye'mize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-05-08 13:20:12



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