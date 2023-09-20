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        Osmaniye Düziçi´nde 165 konutu satışa çıkarıldı

        OSMANİYE Düziçi ilçesinde bulunan 165 daire Emlak Yönetim tarafından satışa çıkarıldı. En uygun fiyatlı dairenin başlangıç bedeli 580 bin Türk Lirası olarak belirlendi.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:14
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        Osmaniye Düziçi´nde 165 konutu satışa çıkarıldı
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        OSMANİYE Düziçi ilçesinde bulunan 165 daire Emlak Yönetim tarafından satışa çıkarıldı. En uygun fiyatlı dairenin başlangıç bedeli 580 bin Türk Lirası olarak belirlendi.  

        Emlak Yönetim tarafından Osmaniye Düziçi´nde satışa çıkarılan 165 dairenin açık artırma yöntemiyle satışa sunulması 3 Ekim saat 10.30´da Köseoğlu Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek. Online katılımın da mümkün olduğu açık artırmada katılımcılar Emlak Müzayede sitesi üzerinden de teklif verebilecek.  

        YÜZDE 40 PEŞİN, 60 AY VADELİ EVLER 

        Konutlar; yüzde 40 peşinat, 60 ay sabit vade farkıyla satışa sunuldu. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim ile satılacak konutlar ile ilgili bilgi almak veya görmek isteyenler proje içerisindeki tanıtım ofislerine giderek görebilecekler.  

        Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde her taşınmaz için katılım teminatı ödemek zorunda.  

        DHA-Genel - Türkiye-Osmaniye / Düziçi - DHA

        2023-09-20 14:11:29

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