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        Osmaniye'de 112'ye gelen çağrılan 3'te 2'si asılsız çıktı

        OSMANİYE'de, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 787 bin 131 çağrıdan 550 bin 315'i asılsız çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:35
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        Osmaniye'de 112'ye gelen çağrılan 3'te 2'si asılsız çıktı
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        OSMANİYE'de, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 787 bin 131 çağrıdan 550 bin 315'i asılsız çıktı.

        Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, merkezin, aktif çağrı almaya başladığından beri salgın, orman yangınları, sel ve en son olarak da 'asrın felaketi' olarak tanımlanan Pazarcık ve Elbistan merkezli Kahramanmaraş depremlerinde önemli rol üstlendiğini kaydetti. 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin depremler sırasında büyük sorumlulukla çalışıp hızlı, etkili ve koordineli hareket ettiğini belirten Arık, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında toplam 787 bin 131 çağrının karşılandığını söyledi. Bu çağrıların 236 bin 816'sının yerinde, 550 bin 315'inin ise asılsız çağrı olduğunu belirten Arık, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden 2 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi doğrultusunda toplam 3 bin 750 TL idari para cezası uygulandığını ifade etti. Arık, 1 Ocak 2024 itibarıyla geçerli olmak üzere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul edenlere 1980 TL idari para cezası uygulanacağını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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