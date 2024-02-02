Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye´de, 12 kaçak göçmen yakalandı

        OSMANİYE´de polisin uygulama noktasında durdurduğu araçlarda Suriye ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücülerinden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye´de, 12 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE´de polisin uygulama noktasında durdurduğu araçlarda Suriye ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücülerinden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, şüphe üzerine durdurulan otomobilde Afganistan uyruklu 6, hafif ticari araçta ise biri bagajda olmak üzere Suriyeli 6 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan incelemede göçmenlerin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları anlaşıldı.

        Kaçakları batı illerine taşıyan Suriye uyruklu Abdurrezzak E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğer araç sürücüsü İsmail K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 kaçak göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Osmaniye'deki afet konutlarının yapımı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Osmaniye'deki afet konutlarının yapımı...
        Depremde kaybettiği komşularının eşyalarını muhtarlık binasında saklıyor
        Depremde kaybettiği komşularının eşyalarını muhtarlık binasında saklıyor
        Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri, okulda tadilat yaptı
        Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri, okulda tadilat yaptı
        Osmaniye'de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi...
        Osmaniye'de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi...
        Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ele geçirildi
        Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ele geçirildi
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı