Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:54 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru V.K., yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY mensubu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen eski polis V.K.'nin kaldığı adres belirlendi. Yapılan çalışma ve fiziki takip sonucunda V.K., Düziçi ilçesi Ellek beldesinde gözaltına alındı. Eski polis, adli işlemlerinin ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        14 yaşındaki Gizem'in feci ölümü!
        14 yaşındaki Gizem'in feci ölümü!
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı...
        Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı...
        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
        Osmaniye'de terör propagandasına 2 tutuklama
        Osmaniye'de terör propagandasına 2 tutuklama
        Osmaniye'de girişimci kadınlara proje eğitimi verildi
        Osmaniye'de girişimci kadınlara proje eğitimi verildi
        Osmaniye'de Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi
        Osmaniye'de Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi
        Osmaniye'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı