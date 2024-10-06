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        Osmaniye'de yayla evi, yangında küle döndü

        OSMANİYE'de yayla evi, çıkan yangında küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 21:18 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:20
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        Osmaniye'de yayla evi, yangında küle döndü
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        OSMANİYE'de yayla evi, çıkan yangında küle döndü.

        Gündüz saatlerinde merkeze bağlı Zorkun Yaylası'nda bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ormana yakın konumda bulunan yayla evinde yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere ve ormana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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