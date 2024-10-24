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        Osmaniye'de 6,5 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi

        OSMANİYE'de jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 6,5 milyon lira değerinde izinsiz basılmış 513 parça kaçak altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:25
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        Osmaniye'de 6,5 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi
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        OSMANİYE'de jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 6,5 milyon lira değerinde izinsiz basılmış 513 parça kaçak altın ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ekim günü otoyolda şüphe üzerine takibe aldığı otomobili uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün basımı dışında kaçak basıldığı değerlendirilen, yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde, 209 tam, 100 yarım ve 204 çeyrek altın olmak üzere toplam 513 parça ziynet altını ile 2,59 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü M.D. (36) hakkında 'Para ve eşidi sayılan değerlerde sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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