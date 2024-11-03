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        Adana'da dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı ile birlikte etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 20:45 Güncelleme: 03.11.2024 - 20:50
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        Adana'da dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı ile birlikte etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış ve kısa süreli dolu etkili oldu. İlçede yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu. Kadirli ile Sumbas ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda su baskınından dolayı trafik akışında aksamalar yaşandı. Karayolu su birikintisinden dolayı kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı. Kadirli Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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