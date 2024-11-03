Osmaniye'de dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı ile birlikte etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış ve kısa süreli dolu etkili oldu. İlçede yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu. Kadirli ile Sumbas ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda su baskınından dolayı trafik akışında aksamalar yaşandı. Karayolu su birikintisinden dolayı kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı. Kadirli Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.