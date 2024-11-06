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        Osmaniye'de zincirleme kaza: 4 ölü, 3 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİ; 3 AĞIR YARALIOsmaniye'de 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı kazada hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1 kişi daha hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 03:52 Güncelleme: 06.11.2024 - 03:55
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        Osmaniye'de zincirleme kaza: 4 ölü, 3 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİ; 3 AĞIR YARALI

        Osmaniye'de 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı kazada hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, ölenlerin kimlikleri de belirlendi. Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ve Fırat Mendiz kaza yerinde hayatını kaybederken, hastanede yaşamını yitiren kişinin ise Beyazıt Arık olduğu öğrenildi.

        Öte yandan ağır yaralı olarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Ersel Keleş, Mutluhan Güzel ve Harun Üzüm'ün tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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