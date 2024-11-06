Osmaniye'de zincirleme kaza: 4 ölü, 3 yaralı (2)

ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİ; 3 AĞIR YARALI

Osmaniye'de 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı kazada hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, ölenlerin kimlikleri de belirlendi. Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ve Fırat Mendiz kaza yerinde hayatını kaybederken, hastanede yaşamını yitiren kişinin ise Beyazıt Arık olduğu öğrenildi.

Öte yandan ağır yaralı olarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Ersel Keleş, Mutluhan Güzel ve Harun Üzüm'ün tedavisinin sürdüğü bildirildi.