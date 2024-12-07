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        Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        OSMANİYE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 06:00 Güncelleme: 07.12.2024 - 06:05
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        Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        OSMANİYE’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Osmaniye- Kadirli karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün isim öğrenilemeyen 80 ADK 201 plakalı otomobil, Mehmet Akıncı yönetimindeki 31 AKG 742 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet Akınıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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