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        Osmaniye'de otomobilden 2'si bagajda, 8 kaçak göçmen çıktı

        OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden 2'si bagajda 8 kaçak göçmen çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:45
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        Osmaniye'de otomobilden 2'si bagajda, 8 kaçak göçmen çıktı
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        OSMANİYE’de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden 2’si bagajda 8 kaçak göçmen çıktı. Aynı uygulama noktasında durdurulan minibüsten ise 4 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 araç sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Vatan Mahallesi ve çevresinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, resmi makamlar tarafından verilmiş kimlik belgesi olmayan ve yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 2’si bagajda, 8 kaçak göçmen yakalandı. Diğer yandan aynı uygulama noktasında durdurulan minibüste yapılan aramada da 4 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan araç sürücüleri Ahmed F. ve Muhammed Ali F., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araçlara el konularak yediemin otoparkına çekildi. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki idari işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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