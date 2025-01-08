Osmaniye'de hasarlı bina 7 saniyede yerle bir oldu

OSMANİYE’de, 6 Şubat depremleri sonrası orta hasarlı olduğu tespit edilen ve güçlendirme başvurusu yapılmayan bina, iş makineleri ile yıkıldı. 10 katlı binanın 7 saniyede yerle bir olduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Orta hasarlıyken güçlendirme müracaatı yapılmayan binaların mahkeme kararıyla yıkımlarına başlandı. Bu çerçevede, depremlerde orta hasar alan Esenevler Mahallesi'ndeki Menekşe Apartmanı için mahkeme tarafından verilen süre içerisinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı verildi. Cadde ve çevresindeki yollar ulaşıma kapatılıp, gerekli güvenlik önlemi alındıktan sonra binanın yıkımına başlandı. İş makinesinin darbesi ile bina 7 saniye içerisinde yerle bir oldu. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.