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        Şehit kızının ilk karne heyecanı

        BİNGÖL'deteröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Osmaniyeli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök'ün kızı Elif Kök, ilk kez karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:29 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:35
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        Şehit kızının ilk karne heyecanı
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        BİNGÖL'deteröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Osmaniyeli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök'ün kızı Elif Kök, ilk kez karne heyecanı yaşadı.

        Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök, 8 Eylül 2017'de Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin emaneti olan ve özel okulda eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi kızı Elif Kök de ilk kez karne heyecanı yaşadı.

        BAKAN GÖKTAŞ'TAN BELGE

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 'İlk Karne Heyecanı Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını ileterek şehit çocuğuna çiçek ve Bakan Göktaş tarafından gönderilen belgeyi takdim etti. Bakan Göktaş'ın gönderdiği belge üzerinde, "Çok değerli bir başarıya imza atarak ilk karneni aldın. Gösterdiğin özveri, azim ve emek için seni yürekten tebrik ediyorum. Sana mutlu ve sağlıklı bir tatil diliyorum. Biz her zaman seni destekleyerek yanında olacağız. Gözlerinden öperim. Sevgilerimle" ifadelerine yer verildi. Şehitlerin hatırasına duyulan vefanın bir kez daha güçlü bir şekilde ifade edildiğini belirten Tolga Nacar, kahraman şehitlerimizin emaneti olan çocukların her zaman yanlarında olunacağı ve onların eğitim hayatlarına destek verileceğini söyledi.

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